Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро

В 2022 году Dacia начнет выпускать свой новый большой кроссовер, который будет называться Dacia Bigster. Его цена в базовой комплектации составит около 22 тысяч евро.

Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро

Bigster создается на платформе CMF-B. По своим размерам он будет примерно таким же, как, например, Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan. То есть новый румынский кроссовер будет бюджетной альтернативой Land Rover Discovery Sport и Volkswagen Tiguan.

Dacia анонсировала появление Bigster еще в начале 2021 года, и показала его концепт. Независимые дизайнеры на основе концепта и тизеров сделали рендерные изображения, как может выглядеть эта новинка.

Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро

У Bigster будет просторный салон, но предложат ли покупателям версию на 7 человек – пока не известно. В любом случае, у Dacia в 2022 году появится новый минивэн Dacia Jogger с салоном на 7 человек.

В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Базовыми, видимо, будут моторы мощностью 90 л.с. Будут также двигатели TCe 130 и TCe 150 мощностью 130 и 150 л.с.

Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро

Покупателям предложат и полноценную гибридную версию. Dacia в свое время отказалась от гибридной технологии, так как она приводит к увеличению цены на автомобили. Однако, Bigster и Jogger все-таки получат гибридные версии. У них гибридная силовая установка будет базироваться на трехцилиндровом 1,2 л двигателе с турбонаддувом. Мощность такой силовой установки составит 200 л.с.

По предварительной информации, Dacia Bigster в базовой комплектации будет стоить примерно от 22 тысяч евро. Официально эта информация пока не подтверждена.

Dacia выпустит большой кроссовер всего за 22 тысячи евро

Ранее сообщалось, что Dacia Duster нового поколения, который появится в 2024 году, получит гибридную силовую установку, но останется бюджетным.


Максимов Віталій, Тудей

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