Под Киевом в результате ДТП столб раздавил "скорую"

Движение по улице Пушкина в Софиевской Борщаговке перекрыто в обоих направлениях.

В поселке Софиевская Борщаговка под Киевом электроопора упала на карету скорой помощи. Движение в обоих направлениях перекрыто.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

"В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 17 декабря в Краматорске на стоянке больницы сгорело 10 "скорых".

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