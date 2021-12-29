Под Киевом в результате ДТП столб раздавил "скорую"

Движение по улице Пушкина в Софиевской Борщаговке перекрыто в обоих направлениях.

В поселке Софиевская Борщаговка под Киевом электроопора упала на карету скорой помощи. Движение в обоих направлениях перекрыто.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киевской области.

"В связи с ДТП на улице Пушкина, вблизи дома 20, движение транспортных средств перекрыто в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, утром 17 декабря в Краматорске на стоянке больницы сгорело 10 "скорых".