В двух областях из-за погодных условий ограничено движение автотранспорта

Из-за ухудшения погодных условий временно ограничено движение автомобильного транспорта в Запорожской и Николаевской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

В Запорожской области с 18.00 28 декабря запрещается движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на автомобильной дороге М-17 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта (км 300+067 – км 341+000).

В Николаевской области с 20.30 28 декабря ограничено движение для проезда тяжеловесного транспорта на участке от г. Вознесенск до г. Новая Одесса дороги Н-24 Благовещенское – Николаев (км 138+000 – км 186+000).

Кроме того, 29 декабря в некоторых южных областях из-за гололеда может быть прекращено движение транспорта., предупреждает ГСЧС.

"Ночью и утром 29 декабря на побережье Азовского моря и в порту Мариуполь чрезвычайный гололед (III уровень опасности, красный). Такие погодные условия могут привести к длительному прекращению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий.