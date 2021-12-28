В Украине “евробляхеров“ начали массово лишать “прав“

Украинские суды переполнены протоколами об административных правонарушениях за управление автомобилем на иностранной регистрации, который своевременно не вывезен из Украины, сообщила компания "Дорожный адвокат". Чаще всего таких водителей штрафуют и лишают водительского удостоверения на 1 год.

В сообщении подчеркивается, что до 11 ноября 2021 года, то есть до окончания периода льготной растаможки, правоохранители редко составляли административные протоколы по ч. 9 ст. 121 КУоАП за управление евробляхой, находящейся в нашей стране с нарушением срока ввоза. Но после 11 ноября правоохранители начали очень активно выявлять таких правонарушителей.

Штраф выносится полицейским на месте остановки – 8 500 гривен. При повторном таком правонарушении в течение года, протокол передается на рассмотрение суда. Суд выносит решение по ч. 9 ст. 121 КУоАП.

Юристы отмечают, что чаще всего по таким делам суды штрафуют водителей на 17 000 гривен и лишают их на год водительского удостоверения. Кроме того, могут изъять автомобиль.

Напомним, если водитель, лишенный "прав", сядет снова за руль транспортного средства, то его оштрафуют на первый раз на 20 400 гривен, а при повторном таком правонарушении в течение 1 года – на 40 800 гривен.

Ранее мы рассказали, кто до 8 февраля 2022 года может воспользоваться льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации.