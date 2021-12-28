Taiga Motors выпустила мощный электрический снегоход. Он разгоняется до «сотни» за 3 секунды

 Еще в 2018 году квебекская компания Taiga Motors анонсировала электрический снегоход TS2, который может развивать скорость до 100 км/ч всего за 3 секунды. Теперь с производственной линии сошли первые изделия, на которых уже можно прокатиться.

Taiga Motors выпустила мощный электрический снегоход. Он разгоняется до «сотни» за 3 секунды

Taiga Motors

Первые электрические снегоходы уже можно купить. Они невероятно быстрые и напичканы всевозможной электроникой

Ожидается, что первые поставки по предзаказу начнутся в начале 2022 года после получения окончательных разрешений от государственных органов. В модельный ряд электроснегоходов помимо горного Ekko входит кроссовер Atlas и внедорожник Nomad.

По словам представителей бренда, любители гонок могут рассчитывать на огромный крутящий момент, нулевую задержку дроссельной заслонки, систему терморегулирования, позволяющую поддерживать батарею в оптимальном состоянии, даже при температуре значительно ниже нуля, а также быструю зарядку постоянным током. В настройках также можно задать пользовательские параметры привода, а мобильное приложение позволяет планировать маршрут и отслеживать движение по нему.

Как и все модели в линейке, горный снегоход Ekko предлагается в стандартной и продвинутой версиях. Первый развивает скорость от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды благодаря 120-сильной электрической трансмиссии. Запас хода на одном заряде у такой версии составляет примерно 98 километров. Продвинутая версия сильно похожа на стандартную, но имеет 180-сильный двигатель для 3,3-секундного спринта и дальностью хода в 131 км.

Автомобиль имеет подвеску на двойных поперечных рычагах спереди с ходом 220 мм и многорычажную заднюю подвеску с ходом 270 мм. На снегоходе установлены тормоза Hayes, а адаптивное торможение с рекуперацией позволяет восполнять часть заряда во время замедления. Дисплей высокой четкости позволяет отображать GPS-карты и пользовательские профили местности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"
В Украину доставили большую партию новых автомобилейВ Украину доставили большую партию новых автомобилей
Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Arc показала электрический мотоцикл Vector в разобранном виде и заявила о скором старте массового производстваArc показала электрический мотоцикл Vector в разобранном виде и заявила о скором старте массового производства
General Motors постоит за $2,5 млрд завод по производству аккумуляторов для электромобилей в СШАGeneral Motors постоит за $2,5 млрд завод по производству аккумуляторов для электромобилей в США
У Skoda Octavia появится электрический аналогУ Skoda Octavia появится электрический аналог
General Motors построит катодный завод в Северной Америке для создания электромобильных батарейGeneral Motors построит катодный завод в Северной Америке для создания электромобильных батарей
Nissan показал новый доступный электрический кроссоверNissan показал новый доступный электрический кроссовер
В 2022 году появится украинский электрический фургон за $16 000В 2022 году появится украинский электрический фургон за $16 000
Ducati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евроDucati выпустила передовой электрический самокат Pro-III стоимостью 799 евро
Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4Toyota показала электрический аналог кроссовера RAV4
В Украине тестируют электрический ГелендвагенВ Украине тестируют электрический Гелендваген
General Motors представила собственный автопилотGeneral Motors представила собственный автопилот
Последние новости
Подгружаем последние новости