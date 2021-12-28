Taiga Motors выпустила мощный электрический снегоход. Он разгоняется до «сотни» за 3 секунды

Еще в 2018 году квебекская компания Taiga Motors анонсировала электрический снегоход TS2, который может развивать скорость до 100 км/ч всего за 3 секунды. Теперь с производственной линии сошли первые изделия, на которых уже можно прокатиться.

Taiga Motors

Первые электрические снегоходы уже можно купить. Они невероятно быстрые и напичканы всевозможной электроникой

Ожидается, что первые поставки по предзаказу начнутся в начале 2022 года после получения окончательных разрешений от государственных органов. В модельный ряд электроснегоходов помимо горного Ekko входит кроссовер Atlas и внедорожник Nomad.

По словам представителей бренда, любители гонок могут рассчитывать на огромный крутящий момент, нулевую задержку дроссельной заслонки, систему терморегулирования, позволяющую поддерживать батарею в оптимальном состоянии, даже при температуре значительно ниже нуля, а также быструю зарядку постоянным током. В настройках также можно задать пользовательские параметры привода, а мобильное приложение позволяет планировать маршрут и отслеживать движение по нему.

Как и все модели в линейке, горный снегоход Ekko предлагается в стандартной и продвинутой версиях. Первый развивает скорость от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды благодаря 120-сильной электрической трансмиссии. Запас хода на одном заряде у такой версии составляет примерно 98 километров. Продвинутая версия сильно похожа на стандартную, но имеет 180-сильный двигатель для 3,3-секундного спринта и дальностью хода в 131 км.

Автомобиль имеет подвеску на двойных поперечных рычагах спереди с ходом 220 мм и многорычажную заднюю подвеску с ходом 270 мм. На снегоходе установлены тормоза Hayes, а адаптивное торможение с рекуперацией позволяет восполнять часть заряда во время замедления. Дисплей высокой четкости позволяет отображать GPS-карты и пользовательские профили местности.



