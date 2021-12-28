В аэропорту Запорожья не смог сесть самолет из Стамбула из-за непогоды

В связи со сложными погодными условиями возможен перенос времени вылета и прибытия еще ряда рейсов.

Из-за непогоды в международном аэропорту "Запорожье" не смог приземлиться борт из Стамбула, а также задерживается еще часть рейсов.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на сайт flightaware.

Борт ТК 1480 "Турецких авиалиний" из Стамбула должен был приземлиться в Запорожье в 8:55. Больше часа самолет кружил над городом, после чего отправился на запасной аэродром в Стамбул.

"В связи со сложными погодными условиями возможен перенос времени вылета и прибытия рейсов. Просим учитывать возможные изменения в расписании рейсов. Проверить информацию можно на сайте аэропорта”, - прокомментировали в пресс-службе запорожского аэропорта.

Отмечается, что из-за сильного снегопада и порывов ветра отменено рейс авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорт Сабиха Гекчен, а также рейс Turkish Airlines в Стамбул

Напомним, в ноябре 2017 года аэропорт "Запорожье" не принимал самолеты из-за оледенения полосы. А весной того же года аэропорт принимал воздушные суда на грунтовую взлетно-посадочную полосу, поскольку единственная искусственная ЗПС закрылась на ремонт, в течение почти месяца аэропорт принимал самолеты только одной авиакомпании - "Мотор Сич", которые способны приземляться и взлетать с грунтовой полосы, остальные авиакомпании были вынуждены временно отменить рейсы, поскольку полоса размокала от дождя.