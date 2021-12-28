На "Антонове" представили первый серийный Ан-178

Самолет построен в рамках контракта с Минобороны.

На госпредприятии "Антонов" в Киеве представили первый серийный самолет Ан-178. Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли в Киеве во вторник, 28 декабря, сообщил телеканал "Дом".

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001 предназначен для проведения лётных сертификационных испытаний.

Он построен в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Ан-178 пока существует в единственном лётном экземпляре. Он выполнил первый полет 7 мая 2015 года.

Еще один Ан-178 строится по контракту с МВД Республики Перу. Строительство этого самолета происходит с задержкой, поскольку "Спецтехноэкспорт" до сих пор не получил никакого платежа от заказчика и украинская сторона самостоятельно производит самолет за свой счет.

В октябре 2019 года МВД Украины заявило о планах приобрести 13 самолетов Ан-178 (девять для ГСЧС и четыре для Нацгвардии), но контракт подписан не был.

В конце 2020 года три Ан-178 заказало Министерство обороны.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан ДП "Антонов" и является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158.

Максимальная высота полета Ан-178 – 12,2 км, дальность полета – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч, грузоподъемность – до 18 т. Самолет способен эксплуатироваться с разных аэродромов, в том числе высокогорных и грунтовых.

Ан-178 демонстрировали мировому сообществу на аэрокосмических салонах в Великобритании, Франции, Германии, Турции, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.