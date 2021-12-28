На "Антонове" представили первый серийный Ан-178

Самолет построен в рамках контракта с Минобороны.

На "Антонове" представили первый серийный Ан-178
Фото: Дом

На госпредприятии "Антонов" в Киеве представили первый серийный самолет Ан-178. Мероприятия по случаю выкатки самолета прошли в Киеве во вторник, 28 декабря, сообщил телеканал "Дом".

Военно-транспортный самолет Ан-178-100Р №001 предназначен для проведения лётных сертификационных испытаний.

Он построен в рамках государственного контракта на три самолета Ан-178 для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что Ан-178 пока существует в единственном лётном экземпляре. Он выполнил первый полет 7 мая 2015 года.

Еще один Ан-178 строится по контракту с МВД Республики Перу. Строительство этого самолета происходит с задержкой, поскольку "Спецтехноэкспорт" до сих пор не получил никакого платежа от заказчика и украинская сторона самостоятельно производит самолет за свой счет.

В октябре 2019 года МВД Украины заявило о планах приобрести 13 самолетов Ан-178 (девять для ГСЧС и четыре для Нацгвардии), но контракт подписан не был.

В конце 2020 года три Ан-178 заказало Министерство обороны.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 разработан ДП "Антонов" и является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158.

Максимальная высота полета Ан-178 – 12,2 км, дальность полета – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч, грузоподъемность – до 18 т. Самолет способен эксплуатироваться с разных аэродромов, в том числе высокогорных и грунтовых.

Ан-178 демонстрировали мировому сообществу на аэрокосмических салонах в Великобритании, Франции, Германии, Турции, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"
В Украину доставили большую партию новых автомобилейВ Украину доставили большую партию новых автомобилей
Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
130 км/ч: первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году130 км/ч: первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году
Во Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ УкраиныВо Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины
Шмыгаль рассказал, где в Украине построят первый автобанШмыгаль рассказал, где в Украине построят первый автобан
Xiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилейXiaomi планирует построить свой первый завод по производству электромобилей
Subaru представила свой первый электромобиль “для всех“Subaru представила свой первый электромобиль “для всех“
В первый день действия новых правил 175 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия документовВ первый день действия новых правил 175 пассажиров не пустили в поезда из-за отсутствия документов
Германия представила первый в мире беспилотный поезд — он начнёт перевозить жителей Гамбурга в декабреГермания представила первый в мире беспилотный поезд — он начнёт перевозить жителей Гамбурга в декабре
Прививка от коронавируса - пропуск на транспорт: первый город в Украине ввело проезд только для вакцинированныхПрививка от коронавируса - пропуск на транспорт: первый город в Украине ввело проезд только для вакцинированных
Первый автомобиль в мире с крышей T-top: TASCOПервый автомобиль в мире с крышей T-top: TASCO
Rolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 годуRolls-Royce представил первый электромобиль и пообещал перейти на электротягу к 2030 году
Последние новости
Подгружаем последние новости