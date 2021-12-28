В Сети показали украинский национальный спорткар

Старший дизайнер McLaren украинского происхождения Максим Шкиндер вместе с командой дизайнеров представил свое видение того, каким должен быть идеальный национальный автомобиль Украины. Они создали концепт Kraina 225.

Дизайнеры McLaren считают, что национальный украинский автомобиль должен быть спортивным, стильным, вдохновленным реактивным самолетом. У него должна быть электрическая силовая установка.

Также на дизайн концепта повлияли достижения Запорожского автомобильного завода, который в свое время выпускал в большом количестве легковые автомобили.

Такой автомобиль мог бы оснащаться электрической силовой установкой и литий-ионной батареей. Он мог бы иметь большой запас хода.

Спорткар Kraina 225 существует только в виде виртуального дизайнерского проекта. В серийное производство он, конечно, не пойдет. Шкиндер считает, что в таком направлении может развиваться автомобильная индустрия Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая.