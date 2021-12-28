В Сети показали украинский национальный спорткар

Старший дизайнер McLaren украинского происхождения Максим Шкиндер вместе с командой дизайнеров представил свое видение того, каким должен быть идеальный национальный автомобиль Украины. Они создали концепт Kraina 225.

В Сети показали украинский национальный спорткар

Дизайнеры McLaren считают, что национальный украинский автомобиль должен быть спортивным, стильным, вдохновленным реактивным самолетом. У него должна быть электрическая силовая установка.

Также на дизайн концепта повлияли достижения Запорожского автомобильного завода, который в свое время выпускал в большом количестве легковые автомобили.

В Сети показали украинский национальный спорткар

Такой автомобиль мог бы оснащаться электрической силовой установкой и литий-ионной батареей. Он мог бы иметь большой запас хода.

Спорткар Kraina 225 существует только в виде виртуального дизайнерского проекта. В серийное производство он, конечно, не пойдет. Шкиндер считает, что в таком направлении может развиваться автомобильная индустрия Украины.

В Сети показали украинский национальный спорткар

Напомним, ранее стало известно, что в Украину хлынули новые автомобили из Китая.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"
В Украину доставили большую партию новых автомобилейВ Украину доставили большую партию новых автомобилей
Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Шпионы показали Subaru Crosstrek нового поколенияШпионы показали Subaru Crosstrek нового поколения
Шпионы показали обновленный “Гелендваген“Шпионы показали обновленный “Гелендваген“
В Сети показали новый бюджетный универсал SkodaВ Сети показали новый бюджетный универсал Skoda
В Сети показали обновленную Skoda ScalaВ Сети показали обновленную Skoda Scala
В Сети показали автомобиль ЗАЗ с уникальным двигателем
В Европе нашли редкий украинский ЛАЗВ Европе нашли редкий украинский ЛАЗ
В Сети показали Hyundai Tucson с увеличенной колесной базойВ Сети показали Hyundai Tucson с увеличенной колесной базой
В Сети показали обновленный Ford KugaВ Сети показали обновленный Ford Kuga
В Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн кмВ Сети показали 30-летний Volvo 740 с пробегом более 1,6 млн км
Украинский лоукостер Bees Airline будет летать в АзербайджанУкраинский лоукостер Bees Airline будет летать в Азербайджан
Последние новости
Подгружаем последние новости