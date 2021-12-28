Skoda представила свой новый бюджетный седан

Skoda представила свой новый бюджетный седан Skoda Slavia, который создан в индийском представительстве этой компании. Не исключено, что пред нами будущая глобальная модель чешского автогиганта, так как раньше ее тестировали на дорогах Европы.

Skoda представила свой новый бюджетный седан

Skoda Slavia построена на платформе MQB A0 IN. На этой же платформе, кстати, построены кроссоверы Skoda Kushaq и Taigun. Длина нового чешского седана составляет 4541 мм, ширина – 1752 мм, высота – 1467 мм, а колесная база – 2651 мм. Объем багажника - 521 литр. То есть у этого среднеразмерного седана самая длинная колесная база в своем сегменте и самый большой багажник.

Дизайн у Slavia вполне современный. Спереди дизайн напоминает новые Octavia и Superb. Впрочем, на наш взгляд спереди слишком много хрома. Кроме того, такой седан, на наш взгляд, должен иметь колесные диски большего размера.

Skoda представила свой новый бюджетный седан

Салон отделан высококачественными материалами. Он напоминает салон кроссовера Kushaq. У этих автомобилей, например, одинаковое двухспицевое рулевое колесо.

В линейке двигателей две бензиновых силовых агрегата. Это 1,0 л бензиновый турбодвигатель мощностью 115 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а также 1,5 л бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента.

Skoda представила свой новый бюджетный седан

Skoda начнет продавать седан Skoda Slavia весной 2022 года. Тогда же станет известна его цена.

Skoda представила свой новый бюджетный седан

Напомним, ранее блогер разобрал Skoda Octavia и показал, что у нее внутри.


Максимов Віталій, Тудей

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