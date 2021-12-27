Украинская полиция потратит миллионы гривен на роSSийские автомобили

Управление полиции охраны в Харьковской области планирует приобрести в лизинг автомобили LADA NIVA Classic за 3 065 294,04 гривны.

Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro, передаёт «KharkivToday» .

В документации указаны четыре автомобиля LADA NIVA Classic белого цвета и два — серого цвета. Таким образом, шесть машин в лизинг обойдутся в 510 882 гривен.

В автомобиле будет бензиновый тип двигателя и механическая коробка передач. Заказчик просит новые машины — 2021 года выпуска, не менее трех лет гарантии или не менее 100 000 километров пробега (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).

Также в машине предусмотрены подушки безопасности водителя, иммобилайзер, обогрев внешних зеркал, аудиоподготовка (только жгуты проводов), световая акустическая панель «Стрела Ultra Slim», антикоррозийная обработка.

Согласно документации, сумма авансового лизингового платежа будет составлять не более 30% стоимости предмета лизинга, срок лизинга — 12 месяцев, от лизингодателя просят страхование в размере 130 тысяч и 260 тысяч гривен.

«Лизингодатель должен обеспечить имущественное страхование предмета лизинга на условиях КАСКО и застраховать обязательную гражданско-правовую ответственность владельца предмета лизинга на протяжении срока лизинга и с размером страхового покрытия на сумму не менее 130 тысяч гривен за вред, причиненный имуществу, и 260 тысяч гривен за вред, причиненный жизни и здоровью», — отметил заказчик.

Желающие поучаствовать в аукционе могут подавать заявки до 11 января 2022 года.