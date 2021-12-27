На Закарпатье пьяный водитель наехал на двоих детей, погиб 9-летний мальчик

Еще один ребенок был госпитализирован.

На Закарпатье полиция задержала мужчину, который, будучи в подпитии, наехал на двоих малолетних детей.

Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла вечером 26 декабря на улице Ф.Ракоци в селе Серне Береговского района.

Приехавшие по вызову медики констатировали смерть одного из пострадавших – 9-летнего мальчика. Другого 8-летнего пострадавшего с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу.

Оба ребенка являются жителями Береговского района. Сотрудники полиции провели все необходимые первоочередные следственные действия и установили предварительные обстоятельства аварии.

Известно, что 34-летний водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на двух малолетних пешеходов, стоявших на правом краю проезжей части. После этого злоумышленник, не останавливаясь, продолжил движение и через 300 метров въехал в ограждение.

Следователи Береговского районного отдела полиции по этому факту внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины, то есть Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Водитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

Также следователи будут обращаться в суд о содержании фигуранта на период расследования под стражей. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, Болгария выдала Украине гражданина Турции, по вине которого в ДТП погибла 11-летняя девушка в Хмельницком.

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