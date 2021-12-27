В Одесской области рейсовый автобус попал в ДТП, госпитализировали 5 человек

В автобусе находились 11 пассажиров.

В Одесской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля BMW.

Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла в воскресенье, 26 декабря, в половине девятого вечера на 234 км трассы Одесса-Николаев.

Водитель рейсового микроавтобуса Mercedes, в котором находились 11 пассажиров, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с BMW.

В больницу доставили пять человек: обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых один несовершеннолетний.

На месте ДТП продолжают работать полицейские и врачи скорой.

"Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о его правовой квалификации", – говорится в сообщении.

Напомним, на автодороге "Днепрорудное-Василовка" в Запорожской области вылетело с дороги и перевернулось маршрутное такси, в котором находились 20 детей.

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