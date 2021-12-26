На железнодорожном вокзале Львова загорелся вагон поезда

Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.

На Главном железнодорожном вокзале Львова ночью 26 декабря произошел пожар в пассажирском вагоне поезда.

Об этом сообщили местные спасатели.

Возгорание возникло в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород".

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон отцепили от поезда, из окон выбивался дым.

Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.

В 05:00 пожар локализовали и в 05:03 – ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников площадью 4 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекалось 22 спасателя.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, летом в Харькове произошел пожар в одноэтажном административном здании железнодорожного вокзала, жертв и пострадавших не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
В Украину доставили большую партию новых автомобилейВ Украину доставили большую партию новых автомобилей
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Автозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультомАвтозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультом
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТМинэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за падения дерева на пути в Закарпатской области задерживаются поездаИз-за падения дерева на пути в Закарпатской области задерживаются поезда
ЕИБ выделил 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для КиеваЕИБ выделил 100 млн евро на новые троллейбусы и вагоны метро для Киева
В Херсоне патрульный погиб под колесами поездаВ Херсоне патрульный погиб под колесами поезда
Поезда на аккумуляторах могут стать конкурентоспособными уже в 2023 годуПоезда на аккумуляторах могут стать конкурентоспособными уже в 2023 году
Водителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражуВодителя маршрутки, сбившего двух монахинь на переходе в центре Львова и скрывшегося с места ДТП, взяли под стражу
В центре Львова маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна умерлаВ центре Львова маршрутка сбила на переходе двух женщин, одна умерла
В селе под Харьковом женщина попала сразу под два поездаВ селе под Харьковом женщина попала сразу под два поезда
Укрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры УкраиныУкрзализныця свяжет между собой поездами Интерсити все областные центры Украины
"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда"Укрзализныця" запустит двухэтажные поезда
"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов"УЗ" планирует за два года купить у Крюковского завода 600 пассажирских вагонов и 20 дизель-поездов
Последние новости
Подгружаем последние новости