На железнодорожном вокзале Львова загорелся вагон поезда

На Главном железнодорожном вокзале Львова ночью 26 декабря произошел пожар в пассажирском вагоне поезда.

Об этом сообщили местные спасатели.

Возгорание возникло в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород".

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон отцепили от поезда, из окон выбивался дым.

Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.

В 05:00 пожар локализовали и в 05:03 – ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников площадью 4 квадратных метра.

К ликвидации пожара привлекалось 22 спасателя.

В результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, летом в Харькове произошел пожар в одноэтажном административном здании железнодорожного вокзала, жертв и пострадавших не было.