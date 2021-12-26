На железнодорожном вокзале Львова загорелся вагон поезда
Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.
На Главном железнодорожном вокзале Львова ночью 26 декабря произошел пожар в пассажирском вагоне поезда.
Об этом сообщили местные спасатели.
Возгорание возникло в пассажирском вагоне поезда сообщением "Киев-Ужгород".
К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон отцепили от поезда, из окон выбивался дым.
Проводник уже вывел находившегося в вагоне пассажира.
В 05:00 пожар локализовали и в 05:03 – ликвидировали. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников площадью 4 квадратных метра.
К ликвидации пожара привлекалось 22 спасателя.
В результате возгорания никто не пострадал. Причина возникновения возгорания устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, летом в Харькове произошел пожар в одноэтажном административном здании железнодорожного вокзала, жертв и пострадавших не было.