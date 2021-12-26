Укрзализныця запустила "Буковельский экспресс"

Укрзализныця запустила “Буковельский экспрес” по маршруту Львов – Ясиня – Львов.

Об этом сообщила пресс-служба общества.

"Это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя", - сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

Новым поездом пассажиры могут менее, чем через 5 часов доехать до станции Татаров (Буковель), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до ГК "Буковель".

Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробой и Скал Довбуша, которые находятся в Яремче; самого длинного села в Украине – Микуличин; до виадука в Ворохте, построенного в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселка Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат – самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат.

Буковельский экспресс будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Также экспресс удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом № 91/92 Киев - Львов - Киев . В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до Украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

“На маршруте “Буковельского экспресса” используется современный дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода, который АО «Укрзализныця» приобретен недавно в рамках реализации программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство». В составе дизель-поезда 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособленный также для перевозки маломобильного населения”, – говорится в сообщении. Ворожба – Харьков и Коломыя – Киверцы. Напомним, для проезда железнодорожным транспортом пассажиры должны иметь результат негативного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении «Действие»), либо документ о выздоровлении от коронавируса SARS-CoV-2 (в приложении «Действие»).