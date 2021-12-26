Daimler поможет Mitsubishi Fuso перевести грузовики на электротягу к 2040 году

Кооперация является вполне очевидным способом снизить затраты и риски со стороны автопроизводителей при переходе от ДВС к электротяге, поэтому альянсы в этой сфере будут создаваться даже теми компаниями, которые до этого не сотрудничали. В случае с Daimler и Mitsubishi Fuso речь идёт о компаниях одного концерна, поэтому и объединение усилий по отказу от ДВС для двух марок вполне ожидаемо.

Источник изображения: Mitsubishi Fuso

Компания Daimler владеет бизнесом Mitsubishi Fuso, который является третьим по величине производителем грузовых автомобилей в Азии, продавая ежегодно по 100 тысяч грузовиков и автобусов. Помимо Японии, продукция марки популярна в странах Юго-Восточной Азии и на Тайване. На рынок Японии первый электрический грузовик Mitsubishi Fuso вышел в 2017 году, но с тех пор удалось продать не более трёх сотен экземпляров. По данным японских чиновников, на транспортный сектор приходится до 20 % выбросов диоксида углерода в стране, из них примерно 40 % обеспечиваются грузовым транспортом. Власти Японии намерены к 2040 году отказаться от продажи на внутреннем рынке грузового транспорта, оснащаемого исключительно ДВС. Батарейные и водородные грузовики смогут уживаться с гибридами.

Японские автопроизводители пока в целом отстают от китайских по темпам перевода коммерческой техники на электротягу и водородные силовые установки. С 2005 года Daimler владеет бизнесом Mitsubishi Fuso, по этой причине электрификация модельного ряда коммерческой техники этой японской марки будет проводиться в соответствии с планами материнской компании. К 2030 году доля электрических и водородных грузовиков в малотоннажном секторе будет доведена до 30 %. Во второй половине 30-х годов произойдёт полный отказ от реализации новой грузовой техники с двигателями внутреннего сгорания. Уже в следующем году Mitsubishi Fuso начнёт активнее продавать электрические грузовики, а первый грузовик на водородных топливных элементах выпустит на рынок Японии в 2027 году. Он тоже будет использовать разработанные Daimler компоненты. Головная немецкая компания на домашнем рынке откажется от выпуска ДВС к 2039 году.



