Daimler поможет Mitsubishi Fuso перевести грузовики на электротягу к 2040 году

Daimler поможет Mitsubishi Fuso перевести грузовики на электротягу к 2040 году

Кооперация является вполне очевидным способом снизить затраты и риски со стороны автопроизводителей при переходе от ДВС к электротяге, поэтому альянсы в этой сфере будут создаваться даже теми компаниями, которые до этого не сотрудничали. В случае с Daimler и Mitsubishi Fuso речь идёт о компаниях одного концерна, поэтому и объединение усилий по отказу от ДВС для двух марок вполне ожидаемо.

Источник изображения: Mitsubishi Fuso

Компания Daimler владеет бизнесом Mitsubishi Fuso, который является третьим по величине производителем грузовых автомобилей в Азии, продавая ежегодно по 100 тысяч грузовиков и автобусов. Помимо Японии, продукция марки популярна в странах Юго-Восточной Азии и на Тайване. На рынок Японии первый электрический грузовик Mitsubishi Fuso вышел в 2017 году, но с тех пор удалось продать не более трёх сотен экземпляров. По данным японских чиновников, на транспортный сектор приходится до 20 % выбросов диоксида углерода в стране, из них примерно 40 % обеспечиваются грузовым транспортом. Власти Японии намерены к 2040 году отказаться от продажи на внутреннем рынке грузового транспорта, оснащаемого исключительно ДВС. Батарейные и водородные грузовики смогут уживаться с гибридами.

Японские автопроизводители пока в целом отстают от китайских по темпам перевода коммерческой техники на электротягу и водородные силовые установки. С 2005 года Daimler владеет бизнесом Mitsubishi Fuso, по этой причине электрификация модельного ряда коммерческой техники этой японской марки будет проводиться в соответствии с планами материнской компании. К 2030 году доля электрических и водородных грузовиков в малотоннажном секторе будет доведена до 30 %. Во второй половине 30-х годов произойдёт полный отказ от реализации новой грузовой техники с двигателями внутреннего сгорания. Уже в следующем году Mitsubishi Fuso начнёт активнее продавать электрические грузовики, а первый грузовик на водородных топливных элементах выпустит на рынок Японии в 2027 году. Он тоже будет использовать разработанные Daimler компоненты. Головная немецкая компания на домашнем рынке откажется от выпуска ДВС к 2039 году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Автозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультомАвтозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультом
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТМинэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ
Пять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТППять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Эксперты рассказали, что будет с б/у авто в Украине в 2022 годуЭксперты рассказали, что будет с б/у авто в Украине в 2022 году
В 2022 году в Украине появятся новые китайские SUV и кроссоверыВ 2022 году в Украине появятся новые китайские SUV и кроссоверы
130 км/ч: первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году130 км/ч: первый автобан в Украине начнут строить в 2022 году
В Украине в 2022 году появятся китайские автомобили HongqiВ Украине в 2022 году появятся китайские автомобили Hongqi
Таможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 годуТаможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 году
Mitsubishi ASX нового поколения появится в 2023 годуMitsubishi ASX нового поколения появится в 2023 году
ТОП-10 самых популярных кроссоверов в 2021 годуТОП-10 самых популярных кроссоверов в 2021 году
Поезда на аккумуляторах могут стать конкурентоспособными уже в 2023 годуПоезда на аккумуляторах могут стать конкурентоспособными уже в 2023 году
Самые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 годуСамые крутые и дорогостоящие внедорожники в Украине в 2021 году
В 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причинаВ 2022 году автомобили из Европы подорожают – названа причина
Последние новости
Подгружаем последние новости