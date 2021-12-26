Евробляхер отсудил у таможни 50 тысяч

Владелец Renault Megane через суд добился, чтобы таможня ему вернула 50 тысяч гривен, которые он переплатил из-за того, что таможенники необоснованно завысили стоимость автомобиля. Об этом сообщает общественная организация "АвтоЕвроСила".

При подаче таможенной декларации на автомобиль Renault Megane 2016 года выпуска была заявлена таможенная стоимость 3800 евро.

В таможенную декларацию таможенным брокером были приобщены все необходимые документы для таможенного оформления автомобиля и для подтверждения его заявленной цены.

Однако, таможня не согласилась с заявленной ценой и решением о корректировке таможенной стоимости подняла цену на машину до 9450 евро. В результате автомобилисту пришлось дополнительно заплатить в государственную казну 50 тысяч гривен.

Автомобилист решил оспорить решение таможни в суде, уже после того, как сделал дополнительную оплату. Для этого ему пришлось воспользоваться услугами юристов. В конечном итоге суд пришел к выводу, что таможня необоснованно завысила стоимость автомобиля при растаможке, и постановил вернуть истцу 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее стало известно, что таможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 году. Оказывается, даже факт растаможки не гарантирует автомобилистам спокойной жизни…