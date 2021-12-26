Евробляхер отсудил у таможни 50 тысяч

Владелец Renault Megane через суд добился, чтобы таможня ему вернула 50 тысяч гривен, которые он переплатил из-за того, что таможенники необоснованно завысили стоимость автомобиля. Об этом сообщает общественная организация "АвтоЕвроСила".

Евробляхер отсудил у таможни 50 тысяч

При подаче таможенной декларации на автомобиль Renault Megane 2016 года выпуска была заявлена таможенная стоимость 3800 евро.

В таможенную декларацию таможенным брокером были приобщены все необходимые документы для таможенного оформления автомобиля и для подтверждения его заявленной цены.

Однако, таможня не согласилась с заявленной ценой и решением о корректировке таможенной стоимости подняла цену на машину до 9450 евро. В результате автомобилисту пришлось дополнительно заплатить в государственную казну 50 тысяч гривен.

Автомобилист решил оспорить решение таможни в суде, уже после того, как сделал дополнительную оплату. Для этого ему пришлось воспользоваться услугами юристов. В конечном итоге суд пришел к выводу, что таможня необоснованно завысила стоимость автомобиля при растаможке, и постановил вернуть истцу 50 тысяч гривен.

Напомним, ранее стало известно, что таможня изъяла евробляху, растаможенную еще в 2019 году. Оказывается, даже факт растаможки не гарантирует автомобилистам спокойной жизни…


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
Ryanair отменяет ряд рейсов из УкраиныRyanair отменяет ряд рейсов из Украины
Автозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультомАвтозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультом
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТМинэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ
Пять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТППять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларовToyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов
В Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларовВ Украине на продажу выставили автомобиль за 400 тысяч долларов
Полиция продолжает штрафовать евробляхеровПолиция продолжает штрафовать евробляхеров
Китайское предприятие Tesla способно ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилейКитайское предприятие Tesla способно ежегодно выпускать по 600 тысяч электромобилей
Китай построил тысячекилометровую железную дорогу в ЛаосКитай построил тысячекилометровую железную дорогу в Лаос
Евробляхеры начали отказываться от машин в пользу государстваЕвробляхеры начали отказываться от машин в пользу государства
100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров100 тысяч внедорожников Jeep оказались опасными для водителей и пассажиров
В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысячВ Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч
ТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривенТОП-5 новых автомобилей с АКПП по цене до 300 тысяч гривен
Новая “серая“ схема: евробляхерам продают документы от битых машинНовая “серая“ схема: евробляхерам продают документы от битых машин
Последние новости
Подгружаем последние новости