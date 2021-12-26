Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов

Компания Toyota начала продавать в Японии всем желающим свой электрический кей-кар Toyota C+Pod. Это самый дешевый электрокар японского автогиганта. Его цена составляет 14 435 долларов.

Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов

Toyota выпустила свой самый дешевый электрокар еще в конце 2020 года. Но до сих пор его могли приобрести только корпоративные клиенты. Причем, только в Японии. Такое своеобразное тестирование показало, что машина получилась вполне хорошей (это нашло отражение в большом спросе), и поэтому ее теперь на японском рынке могут купить все желающие.

Длина Toyota C+Pod составляет 2490 мм, вес – 670 кг. Салон любителей современных технологий может разочаровать. Почему? Потому, что вместо привычного уже сенсорного дисплея установлен монохромный, а все клавиши управления – физические. К тому же, в базовой комплектации нет кондиционера.

Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов

Этот электрокар оснащается электромотором мощностью 12 л.с. и 56 Нм крутящего момента, и литий-ионным аккумулятором на 9,06 киловатт-часа. Запас хода составляет 150 км. Такого запаса хода вполне хватит для поездок по городу. Крейсерская скорость – 60 км/ч.

Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов

Покупателям Toyota C+Pod предлагают в двух комплектациях. Базовая комплектация стоит 14 435 долларов, а более оснащенная версия – 15 012 долларов.

Станет ли Toyota C+Pod глобальной моделью – пока не известно. Такой электрокар может пользоваться хорошим спросом во многих странах мира.

Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов

Напомним, ранее Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander.


Максимов Віталій, Тудей

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