Toyota начала продавать электрокар за 15 тысяч долларов

Компания Toyota начала продавать в Японии всем желающим свой электрический кей-кар Toyota C+Pod. Это самый дешевый электрокар японского автогиганта. Его цена составляет 14 435 долларов.

Toyota выпустила свой самый дешевый электрокар еще в конце 2020 года. Но до сих пор его могли приобрести только корпоративные клиенты. Причем, только в Японии. Такое своеобразное тестирование показало, что машина получилась вполне хорошей (это нашло отражение в большом спросе), и поэтому ее теперь на японском рынке могут купить все желающие.

Длина Toyota C+Pod составляет 2490 мм, вес – 670 кг. Салон любителей современных технологий может разочаровать. Почему? Потому, что вместо привычного уже сенсорного дисплея установлен монохромный, а все клавиши управления – физические. К тому же, в базовой комплектации нет кондиционера.

Этот электрокар оснащается электромотором мощностью 12 л.с. и 56 Нм крутящего момента, и литий-ионным аккумулятором на 9,06 киловатт-часа. Запас хода составляет 150 км. Такого запаса хода вполне хватит для поездок по городу. Крейсерская скорость – 60 км/ч.

Покупателям Toyota C+Pod предлагают в двух комплектациях. Базовая комплектация стоит 14 435 долларов, а более оснащенная версия – 15 012 долларов.

Станет ли Toyota C+Pod глобальной моделью – пока не известно. Такой электрокар может пользоваться хорошим спросом во многих странах мира.

Напомним, ранее Toyota показала новый бюджетный кроссовер Frontlander.