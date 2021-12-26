Смертельное ДТП в Харькове: досудебное расследование в отношении 16-летнего водителя Infiniti завершено

"На следующей неделе подозреваемому вручат обвинительные акты и передадут дело в суд.

Досудебное расследование в отношении 16-летнего водителя Infiniti, который 16 октября спровоцировал смертельное ДТП в Харькове, завершено.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката потерпевших Игоря Черняка.

"Досудебное расследование смертельной аварии на проспекте Гагарина, в совершении которой подозревают 16-летнего Николая Харьковского, завершено. На следующей неделе вручат обвинительные акты и передадут дело в суд", - сказал Черняк.

Напомним, 26 октября 2021 года около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове 16-летний водитель Infiniti пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров Infiniti – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка – попали в больницу с травмами разной степени тяжести, а водитель Infiniti почти не пострадал.

Против него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). По ходатайству прокуратуры было открыто еще одно дело – по ст.287 (нарушение эксплуатации транспортных средств) для выяснения обстоятельств попадания несовершеннолетнего за руль автомобиля.

Летом 2021 года задержанный водитель привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Суд назначил ему приговор в виде двух лет лишения свободы с условным наказанием на один год.

28 октября 16-летнего подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове арестовали на два месяца.

19 ноября стало известно, что во время допроса у следователя парень признал свою вину в совершении преступления.