Toyota объяснила, почему хотела брать деньги за дистанционный запуск мотора

Компания Toyota объяснила технологическим сбоем, почему водители должны были платить деньги за дистанционный запуск двигателя. Японский автогигант обещает исправить ситуацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что дистанционный запуск двигателя с ключа ограничен сроком действия подписки на него. Комплект Toyota Remote Connect включает в себя бесплатный пробный период, по истечении которого нужно оформить платную подписку или отказаться от нескольких функций.

Владельцы автомобилей с аудиосистемой Audio Plus могут пользоваться дистанционным запуском 3 года, а владельцы автомобилей с информационно-развлекательной системой Premium Audio - 10 лет.

Потом за возможность запускать двигатель на расстоянии придётся платить. Цена – 8 долларов в месяц или 80 долларов в год.

Попавшая в Сети информация о том, что Toyota будет брать деньги за дистанционный запуск двигателя, вызвала бурное обсуждение. Некоторые пользователи задавали риторический вопрос о том, когда Toyota начнет брать деньги с водителей за то, чтобы разблокировать автомобиль.

Toyota заявила, что эта ситуация возникла не специально. Она пообещала отделить запуск двигателя с ключа от модуля DCM. Это позволит сделать процесс удаленного запуска мотора отдельным.

В любом случае, автомобилистам нужно быть готовыми, что очень скоро за многие функции автомобиля автопроизводители будут брать деньги по подписке. Эта практика уже начала распространяться.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.