Tesla заблокировала доступ к играм на центральной консоли во время движения

Tesla заблокировала доступ к играм на центральной консоли во время движения

На этой неделе американское ведомство NHTSA, занимающееся вопросами безопасности дорожного движения, начало расследование в отношении функции электромобилей Tesla, допускающей запуск игр на центральном дисплее во время движения. Компания отреагировала достаточно быстро, отключив подобную возможность через программное обновление, чтобы не отвлекать водителя от дороги.

Источник изображения: Tesla

Следует признать, что Tesla в целом уделяет особое внимание развлекательным функциям своих электромобилей. Они позволяют просматривать во время стоянки различные сайты, включая TikTok и YouTube, запускать запрограммированную последовательность световой иллюминации, а после рестайлинга Model S и Model X на борту прописался достаточно производительный игровой компьютер, сопоставимый по быстродействию с современными игровыми консолями Microsoft и Sony. Правда, его возможностями в полной мере могут воспользоваться именно пассажиры заднего ряда, для которых в торце переднего подлокотника предусмотрен специальный дисплей.

NHTSA по жалобе одного из клиентов Tesla запустила расследование в отношении 580 тысяч выпущенных с 2017 электромобилей Model 3, Model S и Model X, которые поддерживали режим «Passenger Play», позволяющий запускать игры на центральном переднем дисплее во время движения, просто подтвердив во всплывающем диалоговом окне, что игру запускает пассажир, а не водитель. Обновление программного обеспечения, которое начала распространять Tesla, блокирует подобную возможность при перемещении электромобиля в пространстве. Воспользоваться функцией по-прежнему удастся на неподвижной машине.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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