В Бангладеш десятки человек погибли в результате пожара на пароме

По данным местных медиа, на борту находились около 800 человек.

В Бангладеш 38 человек погибли в пожаре во время переправы по реке Суганда на пароме. Огонь занялся в отсеке двигателя.

Судно следовало из столицы Дакки в Баргун. Об этом пишет Reuters.

"Мы обнаружили 38 тел", – сообщил старший сотрудник пожарной службы в районе Джалакати.

Однако число жертв может возрасти, поскольку некоторые пассажиры пропали без вести, а некоторые из 50 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

На борту судна, по данным новостного агентства Бангладеш, находились около 800 пассажиров, пишет ABC news.

Причина пожара пока точно не установлена.

В апреле этого года в Бангладеш в результате столкновения с грузовым кораблем затонул паром, на борту которого находились около 50 человек. Погибли, по меньшей мере, пять человек.

Бангладеш – густонаселенная страна, в которой речной транспорт так же привычен, как и наземный.