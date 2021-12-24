Киевский метрополитен предупреждает о временных проблемах с оплатой проезда

Сейчас можно воспользоваться только приобретенными билетами и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

Киевский метрополитен предупреждает о временных проблемах с оплатой проезда
Фото: Макс Требухов

В Киевском метро сообщили о временных проблемах с оплатой проезда.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Уважаемые пассажиры! По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте. Об этом сообщили в КП ГиОЦ КМР", – говорится в сообщении.

Пока можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.

"Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя. О полноценном возобновлении работы будет сразу поставлено в известность. Приносим извинения за неудобства!" – говорится в сообщении.

Напомним, в июне в киевском метро произошел сбой в системе оплаты – проезд нельзя было оплатить банковской картой, а также с помощью мобильных приложений. Пассажиров просили воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах.

В декабре 2019 года в киевском метро во время вечернего часа пик произошел сбой. Проезд нельзя было оплатить е-билетом или банковской картой. Ранее, в начале ноября, в метрополитене также произошел сбой в системе е-билета.

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