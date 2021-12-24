Украинцы начали избавляться от автомобилей

В Украине в 2021 году заметно выросло число автомобилей, которые сдают на металлолом.

Об этом пишет Институт исследований авторынка, передаёт «Апостроф».

По данным специалистов, в 2021 году с января по ноябрь с учета для утилизации сняли свыше 15 тысяч авто, что на 40% больше, чем годом ранее.

При этом средний возраст автомобилей на утилизацию составляет около 25 лет, а 64% из утилизированных — легковые автомобили.

Судя по опубликованному рейтингу, большая часть автомобилей, которые украинцы сдают на металлолом, это советские, украинские и роSSийские автомобили.

В списке есть и иномарки, но их очень мало.

Также специалисты уточняют, что в большинстве случаев на утилизацию автомобили сдают частные лица (54%).

Для того, чтобы списать автомобиль, первоначально его надо снять с учета. Такую процедуру бесплатно проводят в любом Сервисном центре МВД.

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