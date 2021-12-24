Эксперты рассказали, что будет с б/у авто в Украине в 2022 году

Согласно прогнозу экспертов Института исследований авторынка, в 2022 году в Украину ввезут около 100 тысяч новых автомобилей и около 400-450 тысяч б/у автомобилей на иностранной регистрации. При этом б/у авто из-за границы могут подорожать на 15-20%.

Эксперты рассказали, что будет с б/у авто в Украине в 2022 году

Эксперты Института исследований авторынка уточнили, что их прогноз основывается на том факторе, что в нашей стране будет стабильное законодательство.

Чаще всего в 2022 году украинцы будут покупать автомобили в ценовой категории до 10 тысяч долларов. Украинцы продолжат покупать прежде всего те модели, которые они приобретали раньше. То есть по-прежнему украинцы чаще всего за границей будут покупать Volkswagen Passat, Renault Megane, Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Ford Focus (это лидеры по ввозу в Украину среди б/у авто).

Эксперты не исключают, что украинцам в следующем году могут чаще предлагать автомобили с большим пробегом, в плохом состоянии, с дефектами. Причина – увеличение спроса на б/у автомобили в Европе, а также увеличение их стоимости.

Из этого также следует, что в 2022 году может увеличиться количество случаев мошенничества при продаже. Вероятно, станут еще чаще скручивать пробег, скрывать дефекты и историю машин.

Ожидается, что в 2022 году доля ввезенных в Украину б/у автомобилей из Евросоюза составит не менее 60%, а из США – 30-35%. Не исключено, что украинцы станут чаще покупать машины в Грузии, Южной Корее или, например, в ОАЭ.

Но на вторичный автомобильный рынок в нашей стране в 2022 году могут повлиять много факторов. Например, введение обязательного техосмотра или запланированная растаможка машин на иностранных номерах в приложении "Дия".

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей на иностранной регистрации, которые по тем или иным причинам не могут оформить растаможку или вывезти машины, начали от них отказываться в пользу государства.


Максимов Віталій, Тудей

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