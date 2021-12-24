Льготная растаможка евроблях для “атошников“ провалилась

По данным Государственной таможенной службы Украины, с 11 ноября и по состоянию на 22 декабря 2021 года льготной растаможкой автомобилей на иностранной регистрации воспользовались 249 участников АТО/ООС.

Больше всего евроблях участники боевых действий зарегистрировали на Одесской таможне – 72 автомобиля. На втором месте Ивано-Франковская таможня – 29 машин. На третьем месте Днепровская таможни – 25.

Второй этап льготной растаможки автомобилей на иностранной регистрации, который закончится 8 февраля 2022 года, многие считали последней возможностью легализовать евробляхи. В Сети появились объявление о том, что участников АТО просят помочь в растаможке евроблях.

Однако, пока второй этап льготной растаможки нужно считать провальным. Даже первый этап вызвал много нареканий, хотя во время него легализовали около 68 000 евроблях.

В чем причина провала? Возможно, дело в том, что воспользоваться льготной растаможкой евроблях могут участники боевых действий, которые находились в районе проведения операции Объединенных сил 90 дней с 15 мая 2021 года. Других участников боевых действий почему-то в закон про льготную растаможку не внесли.

Ранее сообщалось, что владельцы автомобилей на иностранной регистрации, которые по тем или иным причинам не могут оформить растаможку или вывезти машины, начали от них отказываться в пользу государства.