В Запорожской области перевернулся автобус с 20 детьми

Во время ДТП никто из подростков не пострадал.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

На автодороге "Днепрорудное-Васильевка" в Запорожской области вылетело с дороги и опрокинулось маршрутное такси, в котором находились 20 детей. Вместе с родителями и тренером они ехали на спортивные состязания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Васильевка" вблизи села Скельки Васильевского района наряд патрульной полиции обнаружил на обочине перекинувшееся маршрутное такси.

"На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер. С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте", - говорится в сообщении.

Следователем начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 "Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ" Админкодекса.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют опрос участников событий, в том числе несовершеннолетних.

Напомним, что в селе Балки Васильевского района Запорожской области водитель автомобиля Шевроле-Нива” наехал на 8-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть.