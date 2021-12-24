В Запорожской области перевернулся автобус с 20 детьми

Во время ДТП никто из подростков не пострадал.

Фото: https://zp.npu.gov.ua/

На автодороге "Днепрорудное-Васильевка" в Запорожской области вылетело с дороги и опрокинулось маршрутное такси, в котором находились 20 детей. Вместе с родителями и тренером они ехали на спортивные состязания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Отмечается, что около 15:30 на автодороге "Днепрорудное-Васильевка" вблизи села Скельки Васильевского района наряд патрульной полиции обнаружил на обочине перекинувшееся маршрутное такси.

"На момент аварии в микроавтобусе находились 20 несовершеннолетних детей 2011-2012 годов рождения, трое родителей и тренер. Во время ДТП никто из подростков-спортсменов не пострадал. Позже в больницу с травмой головы обратился только тренер. С места происшествия пассажиры уехали самостоятельно на попутном транспорте", - говорится в сообщении.

Следователем начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

В отношении владельца фирмы-перевозчика составлен административный протокол по ст. 140 "Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог и улиц, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения или обозначения на автомобильных дорогах и улицах мест производства работ" Админкодекса.

В настоящее время сотрудники полиции осуществляют опрос участников событий, в том числе несовершеннолетних.

Напомним, что в селе Балки Васильевского района Запорожской области водитель автомобиля Шевроле-Нива” наехал на 8-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билетыУкрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты
Какими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всегоКакими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32ПГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П
Под Днепром открыли движение по первой объездной дороге городаПод Днепром открыли движение по первой объездной дороге города
Блок рекламы


Похожие новости
85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства
В Луганской области на скользкой дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, есть погибшийВ Луганской области на скользкой дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, есть погибший
Во Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовикомВо Львовской области автобус с 20 пассажирами столкнулся с грузовиком
В Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районеВ Полтавской области завершился ремонт трассы М-03 в Лубенском районе
Водитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Тернополем, скончались в больницеВодитель и пассажир рейсового автобуса, попавшего в ДТП под Тернополем, скончались в больнице
Рейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человекРейсовый автобус попал в ДТП вблизи Тернополя, пострадали 9 человек
В Житомирской области в ДТП погибли отец и двое детей, мать в больницеВ Житомирской области в ДТП погибли отец и двое детей, мать в больнице
В Кировоградской области в ДТП погиб водительВ Кировоградской области в ДТП погиб водитель
В Харьковской области автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погиблаВ Харьковской области автомобиль сбил двух женщин на пешеходном переходе, одна из них погибла
В Сумской области завершился ремонт трассы Н-12 Сумы-ПолтаваВ Сумской области завершился ремонт трассы Н-12 Сумы-Полтава
Последние новости
Подгружаем последние новости