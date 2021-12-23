2021-12-23
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ
Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,97 грн/литр и дизтоплива — 23,16 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец декабря. Об этом
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Как изменилась стоимость
Соответственно с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 30,97 грн/л, дизтоплива — 30,16 грн/л.
По сравнению с серединой декабря средние цены на бензин и дизтопливо выросли на 19 и 3 копейки соответственно.