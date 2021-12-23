Автозапуск двигателя: почему лучше не пользоваться пультом

Автозапуск двигателя - полезная зимняя опция для автомобиля. Садишься уже в теплый салон и можешь сразу ехать. Вот только есть причины, почему лучше не заводить машину с пульта, особенно в сильный мороз.

При автозапуске переключаются силовые цепи автомобиля - стартера и управления двигателем. Автозапуск, например, не заметит, что стартер не выключился. В результате он может сгореть.

Нужно учесть, что от мороза может лопнуть патрубок системы охлаждения, треснуть некачественный масляный фильтр. Что в результате? Двигатель начнет работать без антифриза и масла… Правда, будет работать до тех пор, пока не выйдет из строя. Конечно, если только автомобилист не сядет за руль раньше.

Эксперты также обращают внимание на то, что при прогреве двигателя масло работает в тяжелом режиме. Из-за этого происходит сильное разжижение масла топливом, и его характеристики становятся хуже. А ведь еще каждый пуск мотора отнимает заряд аккумуляторной батареи.

Автозапуск также увеличивает износ двигателя и провоцирует образование нагара, из-за чего поршневые кольца быстрее теряют подвижность. Иридиевые свечи тоже страдают от нагара, который появляется из-за долгой работы на холостом ходу.

Также нужно обратить внимание на еще один момент. Водители, сев в прогретый автозапуском автомобиль, думают, что можно сразу резко и быстро маневрировать во время движения.

Но автоматическая коробка передач или вариатор остаются холодными. Они без нагрузки почти не прогреваются и при динамичных стартах быстро изнашиваются. Ходовая часть автомобиля тоже не прогревается. В результате динамичный старт по ледяным колдобинам выводит из строя амортизаторы.

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