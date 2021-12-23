2021-12-23
Ryanair отменяет ряд рейсов из Украины
Авиакомпания Ryanair в январе 2022 года временно прекращает некоторые рейсы из Украины. Об этом пресс-служба авиакомпании сообщает в телеграме.
Фото: biz.censor.net
Какие рейсы отменят
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с 6 по 31 января: Харьков — Вильнюс, Харьков — Варшава, Харьков — Краков, Харьков — Познань, Харьков — Будапешт, Харьков — Милан;
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с 10 по 31 января: Киев — Быдгощ, Киев — Мальта, Львов — Бари, Львов — Палермо, Львов — Пиза, Львов — Турин, Львов — Манчестер, Львов — Братислава, Одесса — Катовице, Одесса — Болонья, Одесса — Барселона.