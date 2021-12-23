“Битки“ снова подорожают: в США стоимость б/у авто увеличилась на 35%

Украинцы ежегодно покупают на американских онлайн-аукционах десятки тысяч автомобилей, которые попали в ДТП. Это было дешевле, чем купить аналогичный б/у автомобиль в Украине, даже не после ДТП. Но теперь ситуация изменилась. Цены увеличиваются. И в 2022 году цены увеличатся еще больше…

По данным издания Car and Driver, в 2021 году в США б/у автомобили подорожали на 35%. Сейчас средняя цена подержанного автомобиля в Соединенных Штатах составляет более 27 500 долларов. Причем увеличиваются цены и на машины после ДТП.

При этом предложение б/у авто на американском рынке теперь на 15% меньше, чем год назад. Кроме того, эксперты отмечают, что цены на такие машины теперь растут постоянно. То есть сезонные факторы уже ни на что не влияют.

Увеличение спроса на б/у автомобили в США произошло из-за дефицита новых авто, который связан с нехваткой микрочипов и электронных компонентов. Предполагается, что дефицит микрочипов закончится в 2023 году. Вот только цены вряд ли будут снижаться.

Чаще всего подержанные автомобили в нашу страну ввозят из Германии, США и Польши . Самые популярные среди них модели - Volkswagen Passat, Renault Megane, Volkswagen Golf, Skoda Octavia и Ford Focus.