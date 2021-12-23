Китайские современные электромобили оснащают устаревшими микрочипами

Китайская компания Great Wall в 2022 году планирует начать продавать в Европе электромобили своего нового бренда Ora. Они уже успели попасть в скандал в Китае. Оказывается, было много жалоб, что на автомобили Ora Good Cat устанавливают устаревший компьютерный чип.

Ora в рекламе утверждала, что все модели Good Cat оснащаются восьмиядерным процессором Qualcomm . На самом деле оказалось, что машины имеют процессор Intel , выпущенный в 2016 году. Из-за этого информационно-развлекательная система не работает должным образом, доступно меньше сторонних приложений.

По словам одного владельца, нет возможности обновлять навигационное приложение Gaode (китайский аналог Google Maps), а голосовой помощник в часто дает сбои.

Ора признала, что ранние модели Good Cat действительно оснащались старыми процессорами Intel , а не чипами Qualcomm , которые рекламировались.

Тем не менее, менять старые чипы на новые китайский автопроизводитель не планирует. Причина – глобальный дефицит микрочипов.

Между тем, Great Wall планирует в 2022 году начать продавать в Европе три электромобиля Ora. Они называются 01 Cat, 02 Cat, и 03 Cat. Европейцам остается надеяться, что микрочипы у них не устаревшие.

Напомним, ранее стало известно, что Volkswagen в Китае выпустил электромобиль всего за 6 100 долларов.