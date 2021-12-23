Акции Tesla подорожали на 7,5 %, хотя Илон Маск пояснил, что продолжит их продавать

Заявления Илона Маска (Elon Musk) по поводу приближения к заветному рубежу реализации в 10 % принадлежащих ему акций Tesla были восприняты рынком слишком буквально, курс ценных бумаг вырос на 7,5 %, а капитализация компании опять превысила $1 трлн. Не смутила инвесторов и оговорка миллиардера, согласно которой он продолжит продавать акции Tesla.

Источник изображения: Tesla

С начала ноября, когда глава компании впервые заявил о намерениях избавиться от 10 % принадлежащих ему акций Tesla, капитализация этого производителя электромобилей снизилась почти на четверть, что даже стало причиной для судебного иска со стороны одного из инвесторов. Когда на днях Маск в интервью сатирическому изданию заявил, что почти закончил продавать акции, необходимые для уплаты налогов и покупки новых пакетов акций в рамках опционов, рынок воспринял его слова слишком буквально, и к вечеру среды курс акций Tesla вырос на 7,5 %, превысив отметку в $1000 за штуку и вернув капитализацию за отметку $1 трлн.

До этого миллиардер привычно воспользовался своей страницей в Twitter , чтобы сделать важную оговорку, согласно которой он почти завершил продажу акций, но ещё остались несколько траншей. Фактически, как объясняет Electrek, согласно установленному ещё в сентябре плану, Маск до сих пор должен исполнить опционы в отношении 2 637 455 акций Tesla. Скорее всего, как считает источник, миллиардер не станет продавать акции компании свыше количества, необходимого для получения новых пакетов в качестве компенсации за свой труд, а также уплаты налогов со всех сопутствующих транзакций. Ранее он уже отмечал, что по итогам года выплатит $11 млрд налогов — больше, чем любой другой гражданин США со времён основания государства.

С начала ноября Маск реализовал 13,5 млн акций Tesla, но при этом исполнил опционы, которые позволили ему стать обладателем 16,4 млн акций. Другими словами, в итоге глава Tesla увеличил количество принадлежащих ему акций компании.



