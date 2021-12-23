В Україні внесли зміни у Правила дорожнього руху

Правила дорожнього руху в Україні змінюються досить часто, але це не дивно в умовах сучасного світу. Avtosota нагадує про нововведення у ПДР, які підготувала влада українцям у році, що минає.

Нововведення у дорожніх знаках та розмітці

Мабуть, найголовнішим нововведенням для українців стало запровадження нових актуальніших дорожніх знаків, а також оновленої розмітки. Класифікація доріг стала на одне визначення більшою – до регіональних, національних та міжнародних додалася територіальна траса.

Також було внесено зміну до швидкісного режиму руху автомобілем поза населеним пунктом: якщо частина дороги із зустрічним транспортом розмічена смугою, ширина якої 20 см (розмітка 1.2), то максимальна швидкість не повинна перевищувати 110 км/год.

Автофіксація порушень

Варто нагадати, що на дорогах України запрацювали камери з фото- та фідеофіксацією порушень правил дорожнього руху. За рахунок такої системи вже безліч водіїв отримали штрафи, зняті в автоматичному режимі.

Крім того, у столиці діє правило, що обмежує граничну швидкість транспортного засобу 50 км/год. Цей режим працюватиме до першого квітня.

Правила щодо велосипедного транспорту

Влада України також не забула подбати і про велосипедний транспорт. Так, у правилах з’явилися нові терміни: велосипедна доріжка, велосипедний переїзд та велосмуга. Крім цього, були введені нові знаки щодо цього виду транспорту, які сприятимуть безпечнішому пересування не лише велосипедистів, а й інших учасників руху.

Таким чином, всі нововведення в ПДР покликані зробити вулиці та дороги міст України більш комфортними та, найголовніше, безпечними.

Раніше ми писали, що в Україні планується пом’якшити покарання за оформлене з порушенням газобалонне обладнання в автомобілі. Суму штрафу хочуть зрізати вдвічі.