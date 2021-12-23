Украинские АЗС изменили цены на бензин и дизтопливо

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 22 декабря, скорректировали стоимость бензина и дизельного горючего.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает ТСН со ссылкой на Enkorr.

Отмечается, что средняя цена этих видов топлива уменьшилась от 20 до 50 коп./литр.

На станциях сети Chipo бензин подешевел на 36 коп./л: бензин А-92 – до 29,06 грн/л, бензин А-95 – до 29,76 грн/л. Цена ДТ опустилась на 47 коп./л – до 28,56 грн/л.

В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30 коп./литр. Сеть Mango снизила цены на бензин на 20 коп./л.

«Укр-Петроль», Motto и «БРСМ» также откорректировали цены на топливо.

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 25,78 гривны за литр, для дизельного топлива — 23,13 гривны за литр. Таким образом, средняя стоимость этих видов топлива уменьшилась на 10 коп./литр – для бензина и на 14 коп./литр – для дизельного топлива соответственно.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин в розничных сетях не должна превышать 30,78 грн/л, на «обычное» дизтопливо — 30,13 грн/л.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билетыУкрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты
Какими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всегоКакими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего
МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверенийМВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений
ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32ПГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П
Hyundai Santa Fe получил шестиместную версиюHyundai Santa Fe получил шестиместную версию
Блок рекламы


Похожие новости
Стали известны цены на Nissan Qashqai нового поколения в УкраинеСтали известны цены на Nissan Qashqai нового поколения в Украине
В Украине снизились цены на бензинВ Украине снизились цены на бензин
В Украине появятся автомобили новой марки: известны ценыВ Украине появятся автомобили новой марки: известны цены
Цены на АЗС. Стоимость автогаза снова побила рекордЦены на АЗС. Стоимость автогаза снова побила рекорд
В Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысячВ Киеве появились украинские электромобили за $6,5 тысяч
Более 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 годаБолее 30 стран мира пообещали отказаться от новых бензиновых автомобилей до 2040 года
Найпопулярніші АЗС в Україні змінили ціни на бензин та дизель: скільки грошей треба брати на заправкуНайпопулярніші АЗС в Україні змінили ціни на бензин та дизель: скільки грошей треба брати на заправку
Suzuki показал хэтчбек с очень экономичным бензиновым моторомSuzuki показал хэтчбек с очень экономичным бензиновым мотором
Исследование: 25% бензина А-95 на АЗС в Украине - “бодяга“Исследование: 25% бензина А-95 на АЗС в Украине - “бодяга“
Украинские водители стали чаще попадать в ДТПУкраинские водители стали чаще попадать в ДТП
Последние новости
Подгружаем последние новости