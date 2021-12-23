В Украине начались продажи Kia Sportage пятого поколения

В Украине начались продажи кроссовера Kia Sportage нового, пятого, поколения, который дебютировал несколько месяцев назад. В базовой комплектации "Комфорт" он стоит 643 511 гривен.

Sportage пятого поколения в нашей стране доступен только с одним вариантом двигателя. Речь идет про 2,0 л бензиновый мотор MPI Smartstream мощностью 156 л.с. У модели предыдущего поколения был только 1,6 л бензиновый двигатель.

В базовой комплектации "Комфорт" с 2,0 л двигателем и с механической коробкой передач новый Sportage стоит 643 511 гривен, а с автоматической коробкой передач – 686 617 гривен.

Комплектация "Престиж" с автоматической коробкой передач стоит 726 644 гривен, а точно такая ж версия, но с полным приводом стоит 769 750 гривен.

Комплектация "Люкс" с "автоматом" и полным приводом стоит 899 068 гривен, а комплектация GT Line с "автоматом" и полным приводом – 1 046 860 гривен.

Kia Sportage для Европы от глобальной версии отличается укороченной колесной базой, глухими задними стойками крыши и уменьшенным стеклом пятой двери. Его длина составляет 4515 мм, что на 145 мм меньше, чем длина глобальной версии. При этом ее колесная база составляет 2680 мм, что на 75 мм меньше, чем у глобальной версии. Высота и ширина у этих машин одинаковая.

В базовой комплектации есть система стоп-старт, а также фирменная система помощи водителю ADAS. Размер сенсорного дисплея инофрмационно-развлекательной системы – от 8,0 до 12,3 дюймов, в зависимости от комплектации.

Напомним, ранее фотошпионы показали обновленный кроссовер Kia Seltos. Его заметили на тестах в Южной Корее.