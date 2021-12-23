Без экзаменов: В Харькове инспектор продавал “права“ за 10 тыс грн

В Харькове правоохранители задержали старшего инспектора Укртрансбезопасности, который продавал всем желающим водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов. Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

Без экзаменов: В Харькове инспектор продавал “права“ за 10 тыс грн

По версии досудебного следствия, 36-летний чиновник уверял своих "клиентов", что может договориться с сотрудниками Территориальных сервисных центров МВД Украины, руководителями лицензионных автошкол и медработниками. За свои услуги по получению водительских прав без посещения автошколы, получения медицинской справки и сдачи экзаменов фигурант просил по 10 тысяч гривен.

Правоохранители задержали старшего инспектора во время получения взятки.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко заявил, что в сервисных центрах МВД началась масштабная кампания по борьбе с коррупцией при выдаче водительских удостоверений. Он пообещал, что будет наказан каждый коррупционер, не зависимо от занимаемой должности.

Ранее стало известно, что СБУ прекратила деятельность подпольного "сервисного центра МВД", организаторы которого несколько лет изготавливали и продавали поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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