Без экзаменов: В Харькове инспектор продавал “права“ за 10 тыс грн

В Харькове правоохранители задержали старшего инспектора Укртрансбезопасности, который продавал всем желающим водительские удостоверения без посещения автошколы и сдачи экзаменов. Об этом проинформировала пресс-служба МВД .

По версии досудебного следствия, 36-летний чиновник уверял своих "клиентов", что может договориться с сотрудниками Территориальных сервисных центров МВД Украины, руководителями лицензионных автошкол и медработниками. За свои услуги по получению водительских прав без посещения автошколы, получения медицинской справки и сдачи экзаменов фигурант просил по 10 тысяч гривен.

Правоохранители задержали старшего инспектора во время получения взятки.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (Злоупотребление влиянием). Максимальное наказание по этой статье – 8 лет лишения свободы. Фигуранту уже сообщили о подозрении в преступлении. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко заявил, что в сервисных центрах МВД началась масштабная кампания по борьбе с коррупцией при выдаче водительских удостоверений. Он пообещал, что будет наказан каждый коррупционер, не зависимо от занимаемой должности.