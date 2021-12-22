“Профилактические мероприятия“ – не основание для остановки автомобиля

Остановка автомобиля полицейскими в рамках профилактической отработки программы безопасности дорожного движения не является нарушением со стороны водителя, поэтому требование правоохранителей предъявить водительское удостоверение является неправомерным. К такому решению по делу №944/3981/20 пришел Восьмой апелляционный административный суд.

В 2020 году во Львовской области патрульный полицейский остановил автомобиль и попросил водителя предъявить документ на право управления. На вопрос о причине остановки правоохранитель заявил, что это сделано в рамках профилактической отработки программы безопасности дорожного движения.

Водитель отказался предъявить документы, сообщив, что в украинском законодательстве нет такой причины для остановки транспортного средства. На него составили административный протокол по ч. 1 ст. 126 Кодекса Украины про административные правонарушения. Штраф составил 425 гривен.

Яворовский районной суд Львовской области поддержал постановление про наложение административного взыскания. Водитель после этого подал апелляционную жалобу.

Восьмой апелляционный административный суд апелляционную жалобу удовлетворил и отменил штраф. В пользу истца с Управления патрульной полиции Львовской области было взыскано 1055 гривен в качестве компенсации за судебный сбор за подачу искового заявление и апелляционной жалобы.

В статье 35 закона "Про национальную полицию" для остановки автомобиля нет такого основания, как "профилактическое мероприятие".

Напомним, ранее суд пояснил, когда полицейские могут требовать у водителя страховой полис.