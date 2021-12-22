В Харькове трамвай сошел с рельсов, снес заграждение и выехал на дорогу, есть пострадавшие

Двух 40-летних женщин, получивших ушибы, после осмотра отпустили лечиться дома. 64-летняя пассажирка с переломами ребер в больнице.

В Харькове утром 22 декабря произошло ДТП с участием трамвая, в результате которого пострадали три человека.

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В Telegram-канале ВЕХА сообщили, что инцидент произошел в районе Конного рынка. Трамвай №5 сошел с рельсов и перекрыл часть дороги. В результате ДТП пострадали пассажиры трамвая.

По данным полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около 9:10 на площади Защитников Украины.

Во время движения вагон трамвая сошел с рельсов и совершил наезд на металлическое ограждение и дерево.

"В результате аварии травмировались три женщины 1978 и 1956 года рождения - пассажиры транспортного средства", - сообщили в пресс-службе полиции Харьковщины.

Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Как передает Суспильне, сообщение об аварии диспетчеры скорой получили около 9:30.

"В трамвае много людей, две бригады (скорой помощи – ред.) работают, осматривают. Пока четверо с незначительными травмами – ушибы, тяжелых травм нет ни у кого", – сказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

С места аварии в больницу неотложной помощи доставили трех пассажирок трамвая, сообщила позже спикер мэрии Ольга Мирошниченко. Двух 40-летних женщин, получивших ушибы, после осмотра отпустили лечиться дома. Еще у одной пассажирки, ей 64 года, – диагностировали переломы ребер. Женщина находится в отделении политравмы.

Фото: Общественное

Напомним, в феврале 2021-го в Киеве на улице Кирилловской, что в Подольском районе, загорелся снегоочистительный трамвай.

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