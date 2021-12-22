Легендарный плавучий кран "Захарий", который помогал строить мост в Запорожье, возвращается в Турцию

Специально для работы в Запорожье грузоподъемность "Захария" увеличили до 800 тонн.

Фото: Запорожская ОГА

148-метровый плавучий кран LK-600 ("Захарий"), который был привлечен к строительству вантового моста через Днепр в Запорожье, на прошлой неделе установил последнюю опору.

Как сообщили в Запорожской ОГА, команда легендарного плавкрана готова вернуться в Турцию.

Кран работал в Запорожье по программе президента "Большая стройка".

"Немного меньше года прошло с того дня, как мы встречали здесь плавкран "Захарий" - он начал свою работу в Запорожье в начале января 2021 года. Результаты деятельности наиболее грузоподъемного в Европе плавкрана впечатляют - все мы видим вантовый мост из двух частей - верховой и низовой", – заявил глава областной администрации Александр Старух.

Специально для работы в Запорожье грузоподъемность "Захария", крупнейшего в Европе крана, увеличили до 800 тонн. Кран выполнил 17 рейсов для монтажа временных опор и ригелей и 12 рейсов для монтажа пролетных строений. Самая тяжелая секция весила 780 тонн.

Фото: Запорожская ОГА

Фото: Запорожская ОГА

Фото: Запорожская ОГА

Фото: Запорожская ОГА

Фото: Запорожская ОГА

Запорожский мост – общее название 9-километровой магистрали непрерывного движения, состоящей из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Это один из самых известных долгостроев страны. В 2020 году программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" позволила возобновить строительство переправы.

LK-600 – самый мощный в Европе. Его грузоподъемность после модернизации составляет 800 т. Вес – около 3000 т. Это не мешает ему работать на мели: для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, в полном грузе с балластом она составляет 2 метра. Для прохода под мостами уменьшена высота транспортировки.

Машину построили в 2009 году на киевском судостроительном заводе "Ленинская кузня". Максимальная высота, на которую кран может поднять груз – 75 м.

С 2017 года плавкран работал в Турции.

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