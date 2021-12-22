Недорогие кроссоверы с полным приводом в Украине

Эксперты Auto.ria назвали пять самых недорогих б/у кроссоверов с полным приводом, которые лучше всего подходят для города зимой. Были проанализированы кроссоверы 2009-2014 года выпуска со средней ценой от 9 500 долларов.

Самым доступным полноприводным кроссовером на вторичном рынке в Украине в декабре 2021 года является Renault Duster. Его средняя цена составляет 9 500 долларов. Речь идет про автомобили первого поколения 2009-2014 годов.

Кстати, в нашей стране кроссоверы Duster можно также встретить под брендом Dacia. Их привозят из Европы.

На втором месте находится американский компактный кроссовер Jeep Patriot. Его средняя цена в нашей стране сейчас составляет 10 500 долларов. 80% всех автомобилей этой моделей, которые выставлены на продажу, привезены из США .

На третьем месте чешский компактный кроссовер Skoda Yeti со средней ценой в 10 600 долларов. В 2018 году его сняли с конвейера. Однако, в Украине можно встретить достаточно много Yeti. У 70% из них есть полный привод, а 20% оснащаются автоматической коробкой передач.

Французский кроссовер Peugeot 4007 в этом списке находится на четвертом месте. Средняя цена этой модели 2009-2014 года выпуска в Украине – 10 700 долларов. Все такие паркетники имеют полный привод. Автоматическая коробка передач у 40% машин.

На пятом месте Hyundai Tucson (в Европе - Hyundai ix35) второго поколения. У него средняя цена составляет 10 800 долларов. У 50% таких кроссоверов есть полный привод.

Напомним, ранее эксперты назвали пять б/у кроссоверов, которые не ломаются после 300 тыс. километров пробега.