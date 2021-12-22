МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений

В декабре 2021 года в системе сервисных центров МВД было выявлено 18 случаев возможной коррупции – получение водительского удостоверения за деньги. Об этом рассказал начальник Главного сервисного центра МВД Евгений Моисеенко.

МВД начало бороться с коррупцией при выдаче водительских удостоверений

"Только в этом месяце мы получили 18 уведомлений о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений. Три из них направлены в специальные уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции. По одному случаю открыты дисциплинарные производства относительно нескольких сотрудников. Одному сотруднику правоохранители сообщили о подозрении по ст. 362 и ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Сейчас на рассмотрении находятся еще три сообщения", - сказал Моисеенко.

Моисеенко также заявил, что в сервисных центрах МВД началась масштабная кампания по борьбе с коррупцией при выдаче водительских удостоверений. Он пообещал, что будет наказан каждый коррупционер, не зависимо от занимаемой должности.

Так, в Донецкой области следователи сообщили о подозрении в преступлении администратору сервисного центра, который подделывал сведения о сдаче водительских экзаменов. В результате четыре человека безосновательно получили водительское удостоверение.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ прекратила деятельность подпольного "сервисного центра МВД", организаторы которого несколько лет изготавливали и продавали поддельные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации автомобилей.


Максимов Віталій, Тудей

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