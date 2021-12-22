Дарницкий мост в Киеве достраивают в режиме 24/7, – Мининфраструктуры

На строительстве сооружения задействовано 110 специалистов и более 50 единиц специализированной мостостроительной техники.

На левобережной развязке Дарницкого моста в Киеве пробурили и забетонировали половину свай под опоры будущего сооружения. Об этом сообщила Facebook-страница Министерства инфраструктуры.

«Проектом строительства левобережной развязки Дарницкого моста предусматривается строительство двух съездов на Днепровскую набережную (в сторону проспекта Бажана и в сторону моста Патона) и заезда на мост (со стороны проспекта Бажана)», - отмечается в сообщении.

Работы на объекте продолжаются в режиме 24/7. На строительстве сооружения задействовано 110 специалистов и более 50 единиц специализированной мостостроительной техники, в том числе 2 мощные буровые установки.

Кроме бурения и бетонирования буронабивных свай, сейчас продолжается изготовление металлических конструкций и другие работы. В частности, специалисты делают шпунтовое ограждение для устройства ростверка тела опоры, сами ростверки, стапели для укрупнения элементов металлических пролетных строений, временные опоры для монтажа готовых строений.

На сооружении №8 уже устроены пять фундаментов и семь ростверков подпорных стен, а на сооружении №5 построен ростверк стояка.

Железнодорожно-автомобильный Дарницкий мост более десяти лет находился в недостроенном состоянии. Работы там были возобновлены в этом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Благодаря наличию 6 полос движения, по 3 в каждом направлении, после завершения проекта, пропускная способность моста составит 35 тысяч автомобилей в сутки.

Как ранее заявил Президент Владимир Зеленский, в рамках инициированной им программы «Большая стройка» работами охвачено уже 560 мостов и мостовых переходов. За следующие два года по всей Украине планируется сделать еще 810 искусственных сооружений.