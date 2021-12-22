ЗАЗ может начать выпускать новый кроссовер Kia Carens

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в 2022 году может начать выпускать новую модель компании Kia - Kia Carens, который сочетает черты компактвэна и кроссовера. Об этом сообщает Car.ru.

Сразу скажем, что компания Kia официально эту информацию не подтвердила. Тем не менее, это все-таки может соответствовать действительности, ведь ЗАЗ сейчас из роSSийских машинокомплектов уже выпускает две модели южнокорейского автогиганта – седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio X.

К тому же руководство Запорожского автомобилестроительного завода ранее заявило, что планируется расширение мощности. В планах – 10 000 автомобилей ежегодно.

Между тем, кроссовер Kia Carens появится в продаже в первой половине 2022 года. Это будет глобальная модель. В ее дизайне сочетаются элементы кроссовера и компактвэна.

Длина Carens составляет 4540 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1700 мм, а колесная база – 2780 мм. Дорожный просвет составляет 195 мм. Салон может быть семи- или шестиместным.

В базовой комплектации будет шесть подушек безопасности. В линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные силовые агрегаты, но какие конкретно – пока не известно.

Продажи Kia Carens начнутся в первой половине 2022 года. Цены пока еще не объявлены.

Ранее сообщалось, что ЗАЗ к 2024 году может выпустить четыре совершенно новые модели легковых автомобилей.