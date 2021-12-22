Крупнейшим производителем батарей для электромобилей китайской CATL помогли стать государственные преференции

Крупнейшим производителем батарей для электромобилей китайской CATL помогли стать государственные преференции

Основанная в 2011 году китайская компания CATL сейчас является крупнейшим поставщиком тяговых батарей для электромобилей, занимая половину китайского рынка и треть мирового. На ранних этапах её становлению в этом статусе способствовали государственные преференции, но в дальнейшем компании придётся столкнуться с активной конкуренцией и приступить к разработке новых типов батарей.

Источник изображения: Pixabay

Не секрет, что основной объём выпускаемых CATL тяговых батарей использует фосфат железа в сочетании с литием. Плотность хранения заряда у аккумуляторов такого типа не так высока, как у никелевых, но они заметно дешевле и не так пожароопасны. Кроме того, LFP-батареи обладают более высоким эксплуатационным ресурсом по сравнению с никелевыми. К недостаткам можно отнести и низкую устойчивость к отрицательным температурам — электромобили на базе LFP-батарей быстрее теряют запас хода на морозе.

Как отмечает издание Caixin в биографической заметке, позициям CATL на мировом рынке сейчас мало что угрожает, но почивать на лаврах времени нет. Крупные автопроизводители готовы вкладывать огромные средства в развитие собственной материальной базы по выпуску тяговых батарей, конкуренты активно вкладываются в разработку новых типов аккумуляторов. По словам представителей CATL, компания тоже собирается вложиться в разработку аккумуляторов с твердотельным электролитом. При этом специалисты отмечают, что ключевые технологические препятствия к их массовому производству пока решить не удаётся. Другое направление совершенствования литиевых батарей, которого CATL намеревается придерживаться — это создание аккумуляторов без кобальта.

По оценкам сторонних экспертов, китайские компании отстают от японских в разработке новых типов аккумуляторов примерно на пять лет. Пока это никак не угрожает доминирующему положению CATL на рынке, но стоять на месте недопустимо. К 2015 году китайский рынок электромобилей стал крупнейшим в мире, а годом позже власти КНР приняли ограничения на использование импортируемых батарей реализуемыми в стране электромобилями, продажи которых активно субсидировались. Обладая подобным преимуществом перед зарубежными конкурентами, CATL быстро нарастила объёмы производства и выручку. С 2019 года субсидии постепенно минимизировались, но CATL удалось заключить контракт с Tesla на поставку батарей для электромобилей шанхайской сборки. Ожидается, что теперь Tesla может превратить конкурирующую компанию BYD во второго поставщика батарей для электромобилей, собираемых в КНР, и это несколько ослабит позиции CATL. Словом, конъюнктура, в которой компании придётся работать в ближайшие годы, становится более сложной, и для сохранения статуса лидера рынка руководство этого производителя батарей должно проявить гибкость и дальновидность.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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