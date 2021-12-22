ТОП-5 автомобилей, на которых украинцы чаще всего нарушают ПДД

В Украине ежегодно происходят десятки тысяч ДТП. Снижению количества дорожных аварий не помогают пока даже камеры автофиксации нарушений ПДД. По данным сервиса Штрафи UA, в 2021 году чаще всего в аварии попадали украинцы, которые ездят на автомобилях Volkswagen.

В частности, в 2021 году в Украине водители автомобилей Volkswagen получили 33,7 тыс. штрафов за нарушение правил дорожного движения.

На втором месте владельцы автомобилей Toyota, которые "собрали" 23 051 штраф. Чуть меньше штрафов у водителей Renault - 21 782.

Водители автомобилей Mercedes-Benz в уходящем году "заработали" 19 858 штрафов. Те украинцы, которые ездят на Skoda, оказались чуть более дисциплинированными. На их счету в 2021 году 14 458 штрафов за нарушение ПДД.

К сожалению, источники не говорят о том, на каких автомобилях украинцы реже всего нарушают правила дорожного движения.

Между тем, в Украине с января по октябрь 2021 года зарегистрировали 154 480 дорожных аварий. Это на 14% больше, чем за такой же период 2020 года. Больше всего ДТП произошло в Киеве (31 730), Одесской области (12 768), Киевской области (11 562) и в Днепропетровской области (10 370). Меньше всего – в Луганской области (708).

Ранее сообщалось, что чаще всего в нашей стране ДТП происходят из-за нарушения правил маневрирования, превышения скоростного режима, несоблюдения дистанции, нарушения правил проезда перекрестков, а также по вине пьяных водителей.