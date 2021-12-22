Автопилот электромобиля Nio ET5 построен на четырёх мощных процессорах NVIDIA Orin, один из которых резервный

К сентябрю следующего года первые китайские покупатели начнут получать заказанные электромобили Nio ET5, которые выделяются существованием модификации с запасом хода около 1000 км. Бортовой компьютер новинки китайского автопрома тоже заслуживает внимания — NVIDIA считает его одним из самых производительных в сегменте.

Автопилот электромобиля Nio ET5 построен на четырёх мощных процессорах NVIDIA Orin, один из которых резервный

Источник изображения: Nio

Заинтересованность NVIDIA в описании бортового компьютера Nio ET5 легко объяснить, ведь именно на процессорах DRIVE Orin основана эта вычислительная платформа. Каждый процессор данного семейства обеспечивает быстродействие на уровне 254 трлн операций в секунду, поэтому четыре таких процессора поднимают производительность до 1000 TOPS. Платформа получила имя Nio Adam, в силу наличия четырёх процессоров Orin она обеспечивает использование 48 ядер Arm Cortex-A78, 256 тензорных ядер третьего поколения, 8096 ядер CUDA и 6,8 млрд транзисторов. Прямо сервер на колёсах.

Автопилот электромобиля Nio ET5 построен на четырёх мощных процессорах NVIDIA Orin, один из которых резервный

Источник изображения: NVIDIA

По словам NVIDIA, которая посвятила выходу Nio ET5 публикацию на страницах корпоративного блога, два из четырёх входящих в Nio Adam процессоров Orin используются для обработки данных, получаемых камерами и всеми прочими сенсорными системами электромобиля. Эта связка может обрабатывать данные со скоростью до 8 Гбайт/с. Третий процессор на этой плате предусмотрен для нужд резервирования на случай выхода из строя двух первых. Четвёртый же занимается адаптацией «тиражируемых навыков автопилота» к манере вождения конкретного автовладельца. Другими словами, этот процессор участвует в машинном обучении на уровне конечного электромобиля.

Кстати, более дорогой электромобиль Nio ET7, тоже основанный на платформе Nio Adam, поступит в продажу уже в марте. В следующем году продукция Nio выйдет на рынок Нидерландов, Швеции и Дании, где китайская марка попытается повторить свой успех в Норвегии. К середине десятилетия Nio рассчитывает предлагать свои электромобили в 25 странах мира.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билетыУкрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты
Renault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасностьRenault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасность
Какими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всегоКакими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего
Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсовЛоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов
ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32ПГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П
Блок рекламы


Похожие новости
ТОП-5 автомобилей, на которых украинцы чаще всего нарушают ПДДТОП-5 автомобилей, на которых украинцы чаще всего нарушают ПДД
Во Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ УкраиныВо Франции был спущен на воду первый катер, построенный для охраны морских границ Украины
Tesla без отзыва меняет неисправные камеры в некоторых Model S, X и 3Tesla без отзыва меняет неисправные камеры в некоторых Model S, X и 3
Новая бета-версия FSD повысила точность распознавания объектов электромобилями TeslaНовая бета-версия FSD повысила точность распознавания объектов электромобилями Tesla
Прототип электромобиля Mercedes-Benz, способного проехать 1000 км без подзарядки, дебютирует в январеПрототип электромобиля Mercedes-Benz, способного проехать 1000 км без подзарядки, дебютирует в январе
ТОП-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробегТОП-10 моделей, у которых чаще всего скручивают пробег
Предприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого годаПредприятие Tesla в Техасе будет построено к 31 декабря этого года
Штрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожникаШтрафы, которых накопилось почти полторы сотни, стали причиной изъятия дорогого внедорожника
Один из космических туристов Blue Origin погиб в авиакатастрофеОдин из космических туристов Blue Origin погиб в авиакатастрофе
Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000Начались тесты электромобиля Nissan за $9,000
Последние новости
Подгружаем последние новости