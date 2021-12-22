Автопилот электромобиля Nio ET5 построен на четырёх мощных процессорах NVIDIA Orin, один из которых резервный

К сентябрю следующего года первые китайские покупатели начнут получать заказанные электромобили Nio ET5, которые выделяются существованием модификации с запасом хода около 1000 км. Бортовой компьютер новинки китайского автопрома тоже заслуживает внимания — NVIDIA считает его одним из самых производительных в сегменте.

Источник изображения: Nio

Заинтересованность NVIDIA в описании бортового компьютера Nio ET5 легко объяснить, ведь именно на процессорах DRIVE Orin основана эта вычислительная платформа. Каждый процессор данного семейства обеспечивает быстродействие на уровне 254 трлн операций в секунду, поэтому четыре таких процессора поднимают производительность до 1000 TOPS. Платформа получила имя Nio Adam, в силу наличия четырёх процессоров Orin она обеспечивает использование 48 ядер Arm Cortex-A78, 256 тензорных ядер третьего поколения, 8096 ядер CUDA и 6,8 млрд транзисторов. Прямо сервер на колёсах.

Источник изображения: NVIDIA

По словам NVIDIA, которая посвятила выходу Nio ET5 публикацию на страницах корпоративного блога, два из четырёх входящих в Nio Adam процессоров Orin используются для обработки данных, получаемых камерами и всеми прочими сенсорными системами электромобиля. Эта связка может обрабатывать данные со скоростью до 8 Гбайт/с. Третий процессор на этой плате предусмотрен для нужд резервирования на случай выхода из строя двух первых. Четвёртый же занимается адаптацией «тиражируемых навыков автопилота» к манере вождения конкретного автовладельца. Другими словами, этот процессор участвует в машинном обучении на уровне конечного электромобиля.

Кстати, более дорогой электромобиль Nio ET7, тоже основанный на платформе Nio Adam, поступит в продажу уже в марте. В следующем году продукция Nio выйдет на рынок Нидерландов, Швеции и Дании, где китайская марка попытается повторить свой успех в Норвегии. К середине десятилетия Nio рассчитывает предлагать свои электромобили в 25 странах мира.



