Kia скоро выпустит новый кроссовер - шпионские фото

Компания Kia начала тестировать на дорогах общего пользования обновленный кроссовер Kia Seltos. Его фотошпионы заметили на тестах в Южной Корее.

Обновленный Seltos испытывают в сплошном камуфляже, поэтому кто-то может подумать, что у него будут серьезные изменения в дизайне. Такое предположение выглядит вполне логичным, ведь если изменения небольшие, обычно прячут как раз те участки, где они произойдут.

Но на самом деле этот компактный кроссовер получит только косметические изменения в дизайне и в салоне. Вполне возможно, что у него будут новые светодиодные дневные ходовые огни, в таком же стиле, как у Kia Carens, который дебютировал всего несколько дней назад.

Кроме того, у обновленного Seltos будет новая большая решетка радиатора, рестайлинговые бамперы, фары и задние фонари. В профиле никаких изменений мы не заметили.

В линейку двигателей по-прежнему будет входить 1,5-литровый атмосферный бензиновый силовой агрегат мощностью 115 л.с., 1,5-литровый дизельный мотор мощностью 115 л.с., а также 1,4-литровый турбобензиновый двигатель мощностью 140 л.с.

Продажи обновленного Kia Seltos могут начаться уже до конца текущего года. Правда, эта информация официально не подтверждена.

Напомним, в сентябре 2021 года Kia представила европейскую версию кроссовера Kia Sportage нового поколения. В Украине эта новинка должна появиться уже в ближайшее время.