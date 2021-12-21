Нацполиция получила два новых французских вертолета Airbus

У новых машин уже пять лопастей, улучшенная электроника, они выдерживают большие нагрузки и имеют улучшенную стабилизацию.

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция Украины получила два новых французских вертолета Н-145(D3) Airbus Helicopters.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Новые машины уже имеют пять лопастей, улучшенную электронику, выдерживают большие нагрузки и имеют улучшенную стабилизацию воздушного судна", - отметили в пресс-службе.

14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые сами будут обучать персонал.

В рамках подписанного с МВД контракта Airbus до конца 2021 года должен передать Украине 26 вертолетов.

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