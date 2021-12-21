Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за непогоды

Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00 21 декабря и с 07:00 до 10:00 22 декабря.

Власти Киева ввели ограничения на въезд грузовых транспортных средств в столицу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Согласно протоколу заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 17:00 до 22:00 21 декабря и с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в г. Киев ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 17 часов 21 декабря начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.