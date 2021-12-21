Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за непогоды
Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00 21 декабря и с 07:00 до 10:00 22 декабря.
Власти Киева ввели ограничения на въезд грузовых транспортных средств в столицу.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"Согласно протоколу заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 17:00 до 22:00 21 декабря и с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в г. Киев", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что с 17 часов 21 декабря начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.
Напомним, в Киеве вечером в понедельник, 20 декабря, начался сильный снегопад, что сразу привело к значительным пробкам на дорогах. Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко сообщила, что на улицы города вышли около 300 спецавтомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор". Они обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами.