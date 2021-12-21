Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за непогоды

Ограничения будут действовать с 17:00 до 22:00 21 декабря и с 07:00 до 10:00 22 декабря.

Въезд грузовиков в Киев ограничили из-за непогоды
Фото: Виталий Мирошниченко

Власти Киева ввели ограничения на въезд грузовых транспортных средств в столицу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Согласно протоколу заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС КГГА с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта с 17:00 до 22:00 21 декабря и с 07:00 до 10:00 22 декабря вводится ограничение на въезд грузовых транспортных средств в г. Киев", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 17 часов 21 декабря начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения.

Напомним, в Киеве вечером в понедельник, 20 декабря, начался сильный снегопад, что сразу привело к значительным пробкам на дорогах. Пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко сообщила, что на улицы города вышли около 300 спецавтомобилей коммунального предприятия "Киевавтодор". Они обрабатывают дороги, мосты и тротуары противогололедными средствами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билетыУкрзализныця вернет пассажирам часть денег за купленные билеты
Renault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасностьRenault Zoe заработал 0 звезд из 5 возможных за безопасность
Какими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всегоКакими автомобилями владельцы довольны больше и меньше всего
Лоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсовЛоукостер Wizz Air неожиданно объявил об отмене 36 рейсов
ГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32ПГСЧС заказала у "Антонова" пожарный самолет Ан-32П
Блок рекламы


Похожие новости
Пять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТППять поездов задерживаются из-за возгорания локомотива на перегоне Бурштын - Букачевцы и ДТП
Сильный снегопад парализовал дорожное движение в КиевеСильный снегопад парализовал дорожное движение в Киеве
В Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электричкиВ Киеве по техническим причинам отменили ряд рейсов городской электрички
Под Киевом загорелась маршрутка, в которой ехали 20 пассажиров и водительПод Киевом загорелась маршрутка, в которой ехали 20 пассажиров и водитель
В Киеве на Малой Житомирской провалился асфальт, под которым обнаружили подвалВ Киеве на Малой Житомирской провалился асфальт, под которым обнаружили подвал
На бульваре Шевченко в Киеве во второй раз за пять дней образовался провалНа бульваре Шевченко в Киеве во второй раз за пять дней образовался провал
85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства85 км трассы Киев – Одесса в Черкасской области отремонтируют за кредитные средства
Мининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дорогиМининфраструктуры начало отбор исполнителя строительства Киевской объездной дороги
В Прикарпатье ограничили движение транспорта из-за непогодыВ Прикарпатье ограничили движение транспорта из-за непогоды
В центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение измененоВ центре Киева провалился асфальт, автомобильное движение изменено
Последние новости
Подгружаем последние новости