ТОП-10 лучших компактных кроссоверов 2021 года

В 2021 году Today.ua много писал про кроссоверы, что не удивительно, учитывая их огромную популярность. В конце года подводят итоги. Поэтому сегодня мы назовем 10 компактных кроссоверов, которые, по мнению британского издания Autocar, были лучшими в 2021 году.

1. Volkswagen T-Cross

Это первый компактный кроссовер в модельной линейке Volkswagen. В отличии от некоторых других моделей он получил дизайн, какой более традиционен для кроссоверов. В линейку двигателей входят несколько силовых агрегатов.

Autocar считает, что салон у Volkswagen T-Cross (см. фото вверху) мог быть более высокого качества, учитывая репутацию Volkswagen. Тем не менее, он все равно оказался отличным автомобилем, и поэтому занял первое место.

2. Ford Puma

Дебютом Ford в классе компактных кроссоверов стал Ecosport, который во многом принес разочарование. Зато следующий компактный паркетник американского автогиганта оказался лучше. Речь идет про Ford Puma.

Покупателям предлагают три 1,0 л бензиновых двигателя с турбонаддувом и с гибридной технологией.

3. Seat Arona

У Seat Arona цена немного больше, чем у конкурентов. Но это компенсируется высококачественной информационно-развлекательной системой и удивительными тактильными ощущениями.

4. Renault Captur

Renault Captur второго поколения оказался в рейтинге выше, чем его "дальний родственник" Nissan Juke по нескольким причинам. Например, у него более просторный салон, качественнее материалы, разнообразные технологии и большой выбор двигателей.

Покупателям сейчас Mazda MX-30 предлагают только с электрической силовой установкой. Позже у него появится версия с гибридной силовой установкой. Вот только запас хода у него мог быть больше.

6. Peugeot 2008 и e-2008

Второе поколение Peugeot 2008 оказалось гораздо лучше, чем его первое поколение. Теперь он может достойно конкурировать с лидерами своего сегмента. Его салон отделан такими же материалами, как у Peugeot 3008 и 5008. В линейке двигателей бензиновые и дизельные силовые агрегаты. Есть также полностью электрическая версия.

7. Nissan Juke

Nissan Juke в свое время стал основателем сегмента компактных кроссоверов. Правда, первое поколение вызывало критику своим спорным дизайном. Модель второго поколения стала красивей, получила улучшенное внутреннее пространство. Впрочем, с лидерами ему конкурировать трудно.

8. Honda HR-V e:HEV

Это отличный экономный кроссовер с большим количеством современных технологий. Он является прекрасным вариантом для поездок по городу. Вот только на трассе его силовая установка не тянет.

9. Citro?n C3 Aircross

На девятом месте в этом рейтинге Citro?n C3 Aircross, который был обновлен в 2021 году. Его практичность не уступает лучшим моделям в этом сегменте автомобильного рынка. Это один из самых недорогих автомобилей своего класса.

10. Dacia Duster

Замыкает десятку Dacia Duster. Это самый доступный кроссовер в Европе. Конечно, у него есть недостатки, например, по системам безопасности. Но в целом это вполне неплохой недорогой просторный семейный автомобиль.

Напомним, ранее мы назвали 5 кроссоверов, которые можно покупать даже с большим пробегом.